Губернатор Приморья Олег Кожемяко - "КП": "Инвесторов в наш регион привлекает горнорудная промышленность и агрохолдинги"

СЕГОДНЯ 18:47 2019-02-14T18:56:51+03:00

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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин примет участие в форуме "Открытый диалог" с главой Приморья Олегом Кожемяко в Сочи. Главред нашего издания поинтересовался у губернатора Приморского края, чем Приморье привлекает инвесторов.

Олег Кожемяко отвечает на вопросы главного редактора Комсомольской правды Владимира Сунгоркина.В Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Открытый диалог ведет Владимир Сунгоркин с Олегом Кожемяко о возможностях развития бизнеса в Приморском крае. Инвестиционной экосистеме и планах на будущее.

- Наш регион густонаселен. Есть незамерзающие порты, качественные дороги. Инвесторов привлекает также деревобрабатывающий и агрохолдинги. Также инвесторы активно вкладываются в строительство, на который на данный момент выскойи спрос. Более того, наш регион славится рыболовством и горнорудной промышленностью, - подчеркнул Кожемяко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сочи пройдет «Открытый диалог» с губернатором Приморского края. Формат «открытый диалог» представляет собой неформальную беседу главы региона с модератором о возможностях развития бизнеса в регионе, его инвестиционной экосистеме и планах на будущее.

Напомним, Олег Кожемяко возглавил Приморский край относительно недавно - в конце прошлого года. До этого он был губернатором сначала Амурской области, а потом Сахалина. Главной темой Российского инвестиционного форума в Сочи в этом году является реализация национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU