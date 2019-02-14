2019-02-14T19:06:08+03:00
Политика

Кожемяко в интервью "КП" ответил на вопрос о строительстве гостиниц в Приморье

Глава региона пообщался с главредом "Комсомолки" Владимиром Сунгоркиным на форуме в Сочи [эксклюзив kp.ru, видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Сочи прошел «Открытый диалог» с губернатором Приморского края Олегом КожемякоВ Сочи прошел «Открытый диалог» с губернатором Приморского края Олегом КожемякоФото: Александр ГЛУЗ
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал ситуацию со строительством гостиниц в регионе, которое не может завершиться на протяжении уже довольно долгого времени.

По его словам, сейчас край идет по пути голландских аукционов. Первый такой уже состоялся, однако цены были "заоблачными". В рамках второго аукциона, который запланирован на середину марта, суммы будут гораздо меньше.

Кожемяко подчеркнул, что региональные власти уже получили определенные предложения от зарубежных и российских инвесторов. Глава региона надеется, что в течение короткого времени гостиницы все же будут достроены.

"Я надеюсь, что этот вопрос в этом полугодии будет решен", - сказал губернатор.

Сайт kp.ru писал о том, что в этот четверг Кожемяко в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи отвечает на вопросы главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.

Олег Кожемяко отвечает на вопросы главного редактора Комсомольской правды Владимира Сунгоркина.В Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Открытый диалог ведет Владимир Сунгоркин с Олегом Кожемяко о возможностях развития бизнеса в Приморском крае. Инвестиционной экосистеме и планах на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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