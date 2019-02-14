СЕГОДНЯ 20:01 2019-02-14T20:11:19+03:00

В США заявили, что любое решение по Венесуэле должно привести к уходу Мадуро Фото: REUTERS

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Спецпредставитель США Эллиот Абрамс отметил, что любое решение по кризису в Венесуэле должно предусматривать уход Мадуро.

- Любое решение кризиса в Венесуэле начинается с ухода режима Мадуро – минимальных условий для демократического перехода в Венесуэле, перехода, который президент (Хуан) Гуаидо готов возглавить, - прокомментировал Эллиот Абрамс.

Ранее стало известно о том, что США и оппозиция Венесуэлы планировали свергнуть Мадуро за 24 часа. План госпереворота был продан Вашингтону с обещанием, что военные перейдут на сторону Хуана Гуаидо.

Также на прошлой неделе Мадуро рассказал, чем может обернуться для американцев военное вторжение в боливарианскую республику. Как заверил политик, США в случае вмешательства «понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане». Как заверил политик, США в случае вмешательства «понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане».

nicolasmaduro Николас Мадуро обратился к нации

ИСТОЧНИК KP.RU