2019-02-14T23:39:46+03:00
Политика

Украина пожаловалась на Россию в ВТО

Киев обвинил Москву в несоблюдении обязательств относительно свободы транзита
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украина пожаловалась на Россию в ВТО, обвинив нашу страну в несоблюдении своих обязательств относительно свободы транзитаУкраина пожаловалась на Россию в ВТО, обвинив нашу страну в несоблюдении своих обязательств относительно свободы транзитаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 14 февраля, министерство экономического развития Украины сообщило, что Незалежная пожаловалась на Россию, обвинив нашу страну в несоблюдении своих обязательств относительно свободы транзита. Такое заявление украинская делегация сделала в Женеве на заседании комитета Всемирной организации торговли (ВТО) по вопросам упрощения вопросов торговли.

В сообщении пресс-службы Минэкономразвития соседней страны говорится, что представители Киева, в частности, «обратили внимание членов комитета на введение Российской Федерацией запрета на ввоз на ее территорию отдельных товаров, которые перемещаются транзитом через территорию Украины из третьих стран, являющихся членами ВТО».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года Россия ввела запрет на ряд украинских товаров в ответ на действия властей Незалежной, продливших эмбарго на нашу продукцию. Причем если раньше товары из Украины можно было ввозить через третьи страны, то теперь эту лазейку перекрыли.

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В последний рабочий день уходящего года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым ввел запрет на ввоз в нашу страну из Украины целого перечня товаров. Это в полной мере можно назвать ответными санкциями на те, которые Киев объявил в отношении нашей страны (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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