2019-02-15T17:07:18+03:00
В мире

Власти Индии отозвали посла из Пакистана после теракта в Кашмире

Нью-Дели потребовал от Исламабада принять все необходимые меры по борьбе с членами радикальной сепаратистской группировки
Елена Гильманова
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В Индии поминают жертв терактаВ Индии поминают жертв терактаФото: REUTERS
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Власти Индии временно отозвали своего посла в Пакистане Аджая Бисарию для проведения консультаций в связи с терактом в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 45 человек.

Решение было принято спустя несколько часов после того, как Министерство иностранных дел Инии вызвало посла Пакистана в Нью-Дели Сохаила Махмуда и вырозило ему решительный протест в связи с нападением террористов.

От Исламабада индийские власти потребовали принять все необходимые меры по борьбе с членами радикальной сепаратистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), взявшей на себя ответственность за нападение.

Напомним, что 14 февраля террорист-смертник на заминированной машине подорвал себя на пути военной колонны сил полиции центрального резерва (CRPF), направлявшейся в округ Пулвама. Потом раздалась стрельба. В результате погибли 45 человек, десятки людей пострадали. Ответственность за эту атаку взяли на себя боевики радикальной группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая добивается отделения штата от Индии и базируется на контролируемой Пакистаном части Кашмира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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