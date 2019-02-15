США ввели санкции против министра нефтяной промышленности Венесуэлы
Министерство финансов США ужесточило санкции в отношении Венесуэлы и добавило в "черный" список еще пять граждан этой республики.
Среди попавших под ограничительные меры граждан оказался, в частности, министр нефтяной промышленности страны, глава государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэль Кеведо, а также руководитель Национальной разведывательной службы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера и начальник Главного управления военной контрразведки Иван Рафаэль Эрнандес Дала, сообщается на сайте ведомства.
По версии американцев, все эти люди поддерживают "нелегитимного экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро", который на деле остается действующим главой государства, а также являются участниками крупных коррупционных и мошеннических схем.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Минфин США запретил корпорации PDVSA покупать и продавать нефть, а также заморозил все имеющиеся в его распоряжении счета корпорации.
Венесуэльские нефтяники провели марш в поддержку Мадуро.
ИСТОЧНИК KP.RU