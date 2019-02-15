2019-02-15T21:29:07+03:00
Политика

США ввели санкции против министра нефтяной промышленности Венесуэлы

Помимо Мануэля Каведо в "черном" списке американского Минфина оказались еще четыре человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В санкционные списки по Венесуэле внесены пять человекВ санкционные списки по Венесуэле внесены пять человекФото: REUTERS
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Министерство финансов США ужесточило санкции в отношении Венесуэлы и добавило в "черный" список еще пять граждан этой республики.

Среди попавших под ограничительные меры граждан оказался, в частности, министр нефтяной промышленности страны, глава государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэль Кеведо, а также руководитель Национальной разведывательной службы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера и начальник Главного управления военной контрразведки Иван Рафаэль Эрнандес Дала, сообщается на сайте ведомства.

По версии американцев, все эти люди поддерживают "нелегитимного экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро", который на деле остается действующим главой государства, а также являются участниками крупных коррупционных и мошеннических схем.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Минфин США запретил корпорации PDVSA покупать и продавать нефть, а также заморозил все имеющиеся в его распоряжении счета корпорации.

Венесуэльские нефтяники провели марш в поддержку Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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