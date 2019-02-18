Основатель фонда Baring Vostok помещен в «Матросскую тишину»

СЕГОДНЯ 19:14 2019-02-18T19:14:53+03:00

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Обвиняемый в мошенничестве основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви находится в «Матросской тишине». Об этом сообщил общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, при бизнес-омбудсмене Борисе Титове и глава Ассоциации защиты бизнеса (АСБ) Александр Хуруджи. Он заявил, что члены АСБ планируют посетить Калви 18 февраля.

«Мы сейчас работаем с документами по Майклу Калви», - сказал Хуруджи информационному изданию ТАСС. Он сообщил, что один из членов АСБ, который входит в Общественную наблюдательную комиссию, планирует посетить его сегодня в СИЗО в «Матросской тишине».

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщал, что получил обращение от руководства Baring Vostok с просьбой разобраться в деле с арестом Калви.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержали в Москве в минувшую пятницу, 15 февраля. На следующий день Басманный суд Москвы принял решение арестовать Калви, по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».

ИСТОЧНИК KP.RU