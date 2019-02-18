Украинские дайверы утопили бюст Ленина в рамках декоммунизации

СЕГОДНЯ 20:15 2019-02-18T20:32:05+03:00

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В понедельник, 18 февраля, появилась информация о том, что в минувшее воскресенье украинские дайверы из Днепра (бывшего Днепропетровска) утопили бюст Владимира Ленина. Скульптуру, выполненную из водостойкой смолы, опустили на дно Новониколаевского карьера в рамках так называемой декоммунизации.

При этом, как отмечают местные СМИ, под водой уже организовался «своеобразный музей постсоветского времени». Дело в том, что ранее дайверы уже утопили в том же месте автомобиль «Жигули», два мотоцикла, автобус и кабину от «КамАЗа».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692649" frameborder="0"></iframe> Украинские дайверы утопили бюст Ленина.

Стоит отметить, что на Украине уже на протяжении нескольких лет продолжается массовый демонтаж советских монументов. Больше же всего внимания уделяется памятникам Ленину. Причем еще в августе 2017 года глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объявил о том, что на подконтрольной Киеву территории были снесены все подобные монументы. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в Киеве на месте памятника вождю пролетариата установили огромную синюю руку.

ИСТОЧНИК KP.RU