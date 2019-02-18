Украинские дайверы утопили бюст Ленина в рамках декоммунизации
В понедельник, 18 февраля, появилась информация о том, что в минувшее воскресенье украинские дайверы из Днепра (бывшего Днепропетровска) утопили бюст Владимира Ленина. Скульптуру, выполненную из водостойкой смолы, опустили на дно Новониколаевского карьера в рамках так называемой декоммунизации.
При этом, как отмечают местные СМИ, под водой уже организовался «своеобразный музей постсоветского времени». Дело в том, что ранее дайверы уже утопили в том же месте автомобиль «Жигули», два мотоцикла, автобус и кабину от «КамАЗа».
Украинские дайверы утопили бюст Ленина.
Стоит отметить, что на Украине уже на протяжении нескольких лет продолжается массовый демонтаж советских монументов. Больше же всего внимания уделяется памятникам Ленину. Причем еще в августе 2017 года глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объявил о том, что на подконтрольной Киеву территории были снесены все подобные монументы. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в Киеве на месте памятника вождю пролетариата установили огромную синюю руку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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