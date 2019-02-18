2019-02-18T20:34:44+03:00
Политика

Кудрин оценил ситуацию вокруг Майкла Калви как чрезвычайную для экономики

Также глава Счетной палаты заметил, что пока не подписывал поручительство за основателя Baring Vostok
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Счетной палаты Алексей КудринГлава Счетной палаты Алексей КудринФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Так, он оценил ситуацию с американским бизнесменом как «чрезвычайную для экономики».

Также бывший министр финансов отметил, что пока не подписывал поручительство за арестованного предпринимателя. «Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики», - написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 февраля стало известно о задержании основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». А уже на следующий день Басманный суд Москвы арестовал американского бизнесмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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