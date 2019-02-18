Гуайдо уверен в поражении Мадуро при силовом разрешении кризиса в Венесуэле

СЕГОДНЯ 21:18 2019-02-18T21:18:13+03:00

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В понедельник, 18 февраля, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выразил уверенность в том, что президент республики Николас Мадуро потерпит поражение, если решит применить силу против своих политических противников. По его мнению, законный глава государства не пользуется достаточной поддержкой военных: как считает Гуайдо, 80% личного состава вооруженных сил Венесуэлы «хотят перемен».

«При силовом сценарии Мадуро также потерпит поражение, потому что у него уже нет поддержки народа, нет международной поддержки и тем более нет (поддержки) 80% (личного состава) вооруженных сил, которые также хотят перемен», - заявил оппозиционер, речь которого транслировалась в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Однако армия осталась на стороне законного президента Николаса Мадуро. При этом Хуан Гуайдо уже не раз говорил о необходимости поддержки со стороны военных для смены власти в стране.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU