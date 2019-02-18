Спикер парламента Турции объявил об уходе в отставку

18 Февр. 23:26 2019-02-18T23:31:11+03:00

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Спикер турецкого парламента Бинали Йылдырым в понедельник, 18 февраля, объявил депутатам о своем уходе в отставку, сообщает телеканал NTV.

«С сегодняшнего дня я ухожу с поста председателя Великого национального собрания», - сказал он.

Заявление об отставке Бинали Йылдырым подал в связи с намерением принять участие в выборах мэра Стамбула, которые состоятся 31 марта этого года. Он баллотируется в градоначальники от Партии справедливости и развития (ПСР), возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 64-летний Бинали Йылдырым с ноября 2002 по май 2016 года занимал должность министра транспорта страны, потом стал премьером Турции. А после упразднения этой должности в июле 2018 года, когда форма правления в республике изменилась с парламентской на президентскую, перешел на работу в парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU