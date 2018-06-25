Победа Эрдогана на президентских выборах в Турции – бонус для России

СЕГОДНЯ 18:30 2018-06-25T18:29:15+03:00

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На досрочных выборах президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу. Турецкий народ оказал ему серьезную поддержку, и теперь президент сможет остаться у власти вплоть до 2029 года. А может и дольше… Сейчас же президент Турции на находится на пике своей политической карьеры. Эрдоган шел к этому долго и напористо: от должности мэра Стамбула в далеком 1994 году до усиленного всеми возможными полномочиями поста президента Турецкой республики в 2018-м. За это время Реджеп Эрдоган сколотил крупнейшую национальную партию, провел необходимые для себя конституционные изменения, и произвел крупнейшую силовую зачистку политических противников.

Результат этих выборов (при явке в приблизительно 90% около 52% населения поддержали Эрдогана) можно сравнить разве что с референдумом о конституционных изменениях 2017 года: они оба подтвердили легитимность Эрдогана как лидера нации и наделили его почти безграничной властью. А как же его оппоненты? Увы, но даже пятимиллионный митинг, собранный главным соперником Эрдогана Мухарремом Индже накануне выборов, так и не смог перерасти в финальную схватку лидеров во втором туре.

Оппозиция в лице кемалистов из СНР, «Хорошей партии» и партии курдского меньшинства имела отличный потенциал. Однако оппозиционеры так и не смогли друг с другом договорится. Как это часто происходит, личные амбиции взяли верх над общими целями. В итоге победоносный «блицкрига» Эрдогана продолжился лидерством его Партии справедливости и развития. Да, пьедестал они поделили с Партией националистического движения, но это уже не столь важно. Самый главный итог такого расположения сил – это вступление в силу после инаугурации результатов референдума 2017 года. На референдум в прошлом году было вынесено рассмотрение18 поправок к Конституции, которые в основном касаются значительного усиления роли президента. В частности, глава государства получает право назначать министров, разгонять парламент, вводить чрезвычайное положение, а также ликвидируется должность премьер-министра и его полномочия переходят к президенту. В общем, если коротко, то Турция из парламентской республики переходит в суперпрезидентскую.

В России, кажется, все рады победе Эрдогана, в том числе и Владимир Путин, который уже успел поздравить его. Так на какие же бонусы от победы Эрдогана мы можем рассчитывать?

С точки зрения России, результаты Турецкой выборной кампании дополняют складывающийся благоприятный для нас геополитический тренд на разобщенность главных мировых лидеров (да, принцип «разделяй и властвуй» не очень благороден, но зато испокон веков эффективен). Сначала мы начали вбивать клин между Европой и США, заключив долгосрочный контракт с Австрией на поставку газа, теперь вот можем продолжать вести переговоры с Турцией, которая тоже заинтересована в нашем газе, и при этом негативно настроена к США, которые развязали торговую войну. Эрдоган, хоть и не входит в ТОП-10 мировых лидеров по уровню влияния, однако он - член нашего Астанинского переговорного формата по урегулированию кризиса в Сирии. К тому же он – хоть и не простой, но все же, партнер в газовых проектах.

Однако переизбрание Эрдогана ещё не означает, что переговоры теперь будут лёгкими и простыми. Турция сотрудничает с российским Газпромом в части строительства второй ветки «Турецкого потока», который обеспечит газом Южную Европу, но при этом турки развивают альтернативный Трансанатолийский газопровод, ведущий топливо из Азербайджана, а в наш «Турецкий поток» желают подмешивать иранский газ для создания конкуренции. Не стоит забывать и про Сирию. Страна являлась территорией бывшей Османской империи, и, поскольку Эрдоган берет курс на её восстановление, действия РФ в Сирии могут не устроить президента. Но, тем не менее, прогнозируемое меркантильное лукавство турецкого режима кажется стабильнее и понятнее, чем изворотливость тех стран, которые строят свою политику на антироссийских позициях. Иметь дело с Эрдоганом удобнее, чем с его конкурентами: турецкий президент сейчас крепко сидит в своём кресле, его на данный момент не способны «сожрать» ни ЕС, ни США. К тому же Эрдоган имеет рычаги воздействия на ЕС через регулирование каналов беженцев и формирующийся крупнейший в Средиземноморье газовый хаб.

Наконец, России выгодно неоднозначное для НАТО/США поведение Турции. После того как Турция решила купить у нас зенитно-ракетные комплексы С-400, и сама предложила развернуть производство на своей территории новейших комплексов С-500, возник вопрос относительно будущего НАТОвских военных баз на турецкой территории.

Все это образовывает бреши в некогда стройных рядах Североатлантического Альянса. Но самая главная точка соприкосновения Турции и России заключается в том, что Турцию также как и нас, не устраивает сегодняшнее навязанное положение в однополярном мире мировой политики. И Россия, и Турция борются за свое место под солнцем, разрушая гегемонию чужих смыслов и ценностей, идея которых, как правило, сводится к простому сдерживанию и удушению конкурента.

Однако, несмотря на пересекающиеся интересы стран, необходимо также понимать существование определенного риска, ведь уверенная победа Эрдогана на выборах президента позволит ему занять более жесткую позицию в переговорах не только с Западом, но и с Россией. Поэтому, возможно, Турция Эрдогана и не является союзником для России в широком смысле этого слова. Но попутчиком и соратником на ближайшее турбулентное время она для нас может быть полезным. Так что поздравим Турцию с удобной для России победой Рэджепа Эрдогана!

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