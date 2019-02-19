Погода в Москве на 19 февраля 2019 года: в столице будет солнечно и без осадков

19 Февр. 07:09 2019-02-19T07:09:47+03:00

Во вторник, 19 февраля, в Москве будет солнечно и без осадков Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 19 февраля 2019 года. Как утверждают специалисты, во вторник столичный регион окажется в гребне антициклона. Так, в городе немного потеплеет: столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов.

При этом в мегаполисе вновь ожидается солнечная погода. Кроме того, обойдется без осадков. Однако гололедица сохранится. Ветер же будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на среду, 20 февраля, воздух остынет до -4…-2 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в столице будет по-прежнему ветрено, а местами не исключен небольшой снег.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, февраль-2019 в Москве может войти в пятерку самых теплых февралей за всю историю метеонаблюдений. Так, в минувшее воскресенье, 17-го числа последнего зимнего месяца, солнце разогрело воздух в столице до +5,1 градуса: это был самый теплый день с начала года. Между тем на этой неделе москвичей ожидают резкие температурные скачки - от 15-градусного мороза до оттепели и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU