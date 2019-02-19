Российского хакера Евгения Никулина признали вменяемым в США

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-19T10:01:52+03:00

Теперь молодой человек не может рассчитывать на перевод в Россию из-за состояния здоровья

Изменить размер текста: A A

Российского хакера Евгения Никулина, которого власти США обвиняют в ряде киберпреступлений, признали вменяемым. Психиатрическое обследование показало, что молодой человек вменяем и может участвовать в судебном процессе. Это значит, что рассчитывать на перевод в Россию по состоянию здоровья больше не приходится, подтвердил адвокат Никулина Аркадий Бух.

Россиянина направили в госпиталь Metropolitan Detention Center в Лос-Анджелес еще в начале декабря 2018 года. Экспертиза должна была установить степень вменяемости и способность россиянина предстать перед судом присяжных. Врачи дали положительное заключение, но до сих пор Никулина не вернули в тюрьму в Сан-Франциско.

— Он находится в частной тюрьме рядом с Лас-Вегасом. В целом заведение на положительном счету, там хорошие условия, достойное питание в сравнении с другими американскими тюрьмами, - рассказал газете «Известия» Аркадий Бух.

Поводом для психиатрического обследования стало «странное поведение» россиянина, который игнорировал ход судебных заседаний и не проявлял к ним никакого интереса. В заключении эксперты написали почти 100 страниц, где рассказывается о жизни хакера, его психологических особенностях.

- В резюме душевное состояние Никулина в порядке. Это однозначно. Теперь есть несколько вариантов: защита может заявить об ошибочности экспертизы и с помощью частных специалистов провести повторное исследование. Или же гражданин РФ пойдет на суд присяжных. Здесь он может попытаться доказать свою невиновность или решиться на сделку с прокуратурой, чтобы получить меньший срок, - рассказывает адвокат.

Никулин был задержан в 2016 году в Праге по запросу американских властей. Его обвинили в хакерских атаках на крупные компании США. Сразу после задержания россиянина не стали переправлять в Штаты, а поместили в психиатрическую больницу «Богнице», где ему внутривенно вводили глюкозу вместо полноценной пищи и заставляли принимать сильные антипсихотические и противоэпилептические препараты. Адвокаты утверждают, что их клиент стал жертвой карательной психиатрии. Сам Никулин не раз утверждал, что его вынуждают признаться во вмешательстве в выборы в США.

ИСТОЧНИК KP.RU