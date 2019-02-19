2019-02-19T10:01:52+03:00
Происшествия

Российского хакера Евгения Никулина признали вменяемым в США

Теперь молодой человек не может рассчитывать на перевод в Россию из-за состояния здоровья
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Психиатрическая экспертиза признала россиянина Евгения Никулина вменяемым. ФОТО: скриншот с видеоПсихиатрическая экспертиза признала россиянина Евгения Никулина вменяемым. ФОТО: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Российского хакера Евгения Никулина, которого власти США обвиняют в ряде киберпреступлений, признали вменяемым. Психиатрическое обследование показало, что молодой человек вменяем и может участвовать в судебном процессе. Это значит, что рассчитывать на перевод в Россию по состоянию здоровья больше не приходится, подтвердил адвокат Никулина Аркадий Бух.

Россиянина направили в госпиталь Metropolitan Detention Center в Лос-Анджелес еще в начале декабря 2018 года. Экспертиза должна была установить степень вменяемости и способность россиянина предстать перед судом присяжных. Врачи дали положительное заключение, но до сих пор Никулина не вернули в тюрьму в Сан-Франциско.

— Он находится в частной тюрьме рядом с Лас-Вегасом. В целом заведение на положительном счету, там хорошие условия, достойное питание в сравнении с другими американскими тюрьмами, - рассказал газете «Известия» Аркадий Бух.

Поводом для психиатрического обследования стало «странное поведение» россиянина, который игнорировал ход судебных заседаний и не проявлял к ним никакого интереса. В заключении эксперты написали почти 100 страниц, где рассказывается о жизни хакера, его психологических особенностях.

- В резюме душевное состояние Никулина в порядке. Это однозначно. Теперь есть несколько вариантов: защита может заявить об ошибочности экспертизы и с помощью частных специалистов провести повторное исследование. Или же гражданин РФ пойдет на суд присяжных. Здесь он может попытаться доказать свою невиновность или решиться на сделку с прокуратурой, чтобы получить меньший срок, - рассказывает адвокат.

Никулин был задержан в 2016 году в Праге по запросу американских властей. Его обвинили в хакерских атаках на крупные компании США. Сразу после задержания россиянина не стали переправлять в Штаты, а поместили в психиатрическую больницу «Богнице», где ему внутривенно вводили глюкозу вместо полноценной пищи и заставляли принимать сильные антипсихотические и противоэпилептические препараты. Адвокаты утверждают, что их клиент стал жертвой карательной психиатрии. Сам Никулин не раз утверждал, что его вынуждают признаться во вмешательстве в выборы в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США умер автор термина "глобальное потепление"
Таксофоны предложили оборудовать сиренами для оповещения о ЧС
ЦБ планирует создать реестр контрагентов с повышенным риском
В Подмосковье ищут мужчину, напавшего с ножом на пассажиров электрички
В России возбудили новые уголовные дела из-за обстрелов ВСУ мирных жителей в Донбассе
В Подмосковье в квартире погибла семья с восьмилетним сыном
В Китае обрушился канатный мост с туристами
В Индии грузовик врезался в свадебную церемонию: 13 человек погибли, 15 пострадали
Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США
В Подмосковье задержали врио главы города Дзержинский
Цены на квартиры в новостройках упали в 10 регионах
В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты
Хакеры начали маскироваться под подразделения ЦБ
Разведка США утверждает, что Россия на брифинге по ДРСМД показала не ту ракету
Названы лучшие смартфоны в мире
Погода в Москве на 19 февраля 2019 года: в столице будет солнечно и без осадков
Власти 16 американских штатов подали в суд на Трампа
Минэкономразвития России оценило ущерб от санкций
Александр Друзь собрался в США
Трамп вновь заявил, что США «рассматривают все варианты» разрешения ситуации в Венесуэле
ВЦИОМ выяснил, что жители Курил думают о передаче островов Японии
Мадуро: Венесуэла должна создавать собственные системы вооружения
Жертвами стрельбы в США стали четыре человека
Умер американский моряк со снимка «Поцелуй на Тайм-сквер»
Трамп посоветовал военным Венесуэлы перейти на сторону оппозиции
Facebook объяснил блокировку проектов RT