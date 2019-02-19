2019-02-19T12:05:44+03:00
Звезды

В Сан-Франциско отменили показ российского фильма «Т-34»

Директор компании-кинопрокатчика отметил, что виной всему стала «нездоровая реакция отдельных радикалов, увидевших в ленте пропаганду» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Сан-Франциско отменили показ российского фильма «Т-34»В Сан-Франциско отменили показ российского фильма «Т-34»Фото: кадр из фильма
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В американском городе Сан-Франциско отменили показ российского фильма «Т-34». Как отметил руководитель компании-кинопрокатчика Александр Беляков, такое решение было принято «из-за нездоровой реакции отдельных радикалов, увидевших в ленте пропаганду». Причем директор по развитию группы компаний «Киносфера» подчеркнул, что сами эти радикалы картину даже не смотрели и «протестуют только потому, что фильм из России».

«Показ, который должен был состояться 21 февраля в кинотеатре Сан-Франциско, сорван <…> При этом сами активисты утверждают, что картину не видели, а лишь посмотрели трейлер. Поэтому я не очень понимаю, в чем они увидели проблему», - сказал Беляков ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник посольство Украины в США потребовало от американских кинотеатров отменить показ фильма «Т-34», повествующего о подвиге российских танкистов в годы Великой Отечественной войны. Дело в том, что, по мнению украинских дипломатов, картина каким-то образом «популяризирует современную агрессию России».

Т-34 Трейлер (2018).В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, , Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян

ИСТОЧНИК KP.RU

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