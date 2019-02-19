Мать потерявшегося в «Лосином острове» мальчика могла намерено оставить его в лесу

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-19T14:20:11+03:00

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Мать ребенка, который провел ночь в московском заповеднике «Лосиный остров», могла намеренно там оставить ребенка. Такое предположение выдвинули следователи. По данному делу правоохранители изъяли нож и три рулона скотча.

«Мать ребенка задержана по подозрению в совершении этого преступления. По делу изъяты волосы, три рулона скотча и нож», - прорыдают РИА Новости слова источника.

Напомним, что рано утром в понедельник, 18 февраля, водитель грузового автомобиля заметил шестилетнего мальчика, который один шел вдоль МКАДа, по территории, примыкающей к заповеднику «Лосиный остров». На шее ребенка болтался мусорный пакет. Мужчина освободил мальчика и отвел его на ближайшую автозаправку.

В том, что же на самом деле случилось в ночь на понедельник на территории заповедника «Лосиный остров», пытаются разобраться следователи. Шестилетний малыш пропал, гуляя с мамой в лесу, вечером в воскресенье, 17 февраля. При этом женщина только утром обратилась в полицию. Тогда kp.ru сообщили, что в ходе расследования уголовного дела, ввиду противоречивых показаний свидетелей и ребёнка, мать последнего мальчика была задержана для выяснения объективной картины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU