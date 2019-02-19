Александр Васильев: Семья Карла Лагерфельда была тесно связана с Россией

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-19T16:00:40+03:00

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Карл Лагерфельд был великим творцом и великим созидателем. Именно так отозвался о немецком кутюрье историк моды Александр Васильев.

"Он был замечательным тружеником. Он был немец душою и парижанин по своей наружности. Тесно связанный с Россией", - сказал искусствовед в интервью Радио "Комсомольская правда".

Он рассказал о том, что еще в начале 20 века родители Лагерфельда жили во Владивостоке, где отец будущего кутюрье руководил известным молочным предприятием, лишь после они перебрались в Германию по Транссибирской магистрали.

Уже там юный модельер начал свой творческий путь. Так, в 1954 году он отличился тем, что представил на конкурсе "Вог" первое шерстяное платье. Его соперниками были такие известные личности, как Ив Сен Лоран и Пако Рабан.

"Так что можно сказать, что Кард Лагерфельд прожил в моде очень долгое время. Честно посчитать, с 54-го – тогда он начал творить в Париже, считайте по 19-й год. Это все-таки около семидесяти лет. Так что, я считаю, что его вклад замечателен и тем, что он смог проникнуться стилем великой мадмуазель Коко Шанель. Поднять на высоту продажи в этом замечательном Доме", - поделился своими мыслями источник моды.

Эксперт напомнил, что за время многолетней карьеры немецкий кутюрье руководил также такими замечательными домами, как "Сензи", "Карл Лагерфельд", "Хлое". По мнению Васильева, работоспособность дизайнера была просто "удивительной", поэтому богатство такого трудолюбивого человека не должно вызывать удивления

"И я высоко ценил творчество этого мастодонта, не побоюсь этого слова, великой моды. Мода никогда не осиротеет, потому что на это место всегда придут другие. Но мы с большой любовью и теплом будем вспоминать этого трудолюбивого, отважного и очень честного в мире моды человека", - подытожил искусствовед.

Сайт kp.ru писал о том, что знаменитого кутюрье Карла Лагерфельда не стало во вторник, 19 февраля. Он умер в возрасте 85 лет во Франции после продолжительной болезни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/436296" frameborder="0"></iframe> Карл Лагерфельд представил в Москве новый календарь Pirelli.Мила СТРИЖ

ИСТОЧНИК KP.RU