Причина смерти Карла Лагерфельда: модельер долгое время скрывал тяжелую болезнь

СЕГОДНЯ 17:50 2019-02-19T19:04:04+03:00

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Причина смерти Карла Лагерфельда изначально была известна лишь самым близким друзьям и родным модельера. Немецкий кутюрье не хотел никому говорить о том, что он был болен раком поджелудочной железы.

"Он не распространялся о своей болезни, но сражался с ней очень смело. Карл очень гордился своим здоровьем и правильным образом жизни, поэтому рак поджелудочной железы стал настоящим шоком", — рассказал изданию Mirror знакомый с ситуацией источник.

Другой собеседник газеты добавил, что состояние здоровья 85-летнего кутюрье начало резко ухудшаться еще несколько недель назад. Он перестал посещать модные показы и другие мероприятия, а в понедельник, 18 февраля, оказался в парижской больнице. Смерть настигла мужчину уже на следующий день рано утром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/692861" frameborder="0"></iframe> Умер Карл Лагерфильд.Маэстро больше не выйдет на поклон. Великий модельер и креативный вдохновитель модного дома Шанель скончался на 86 году жизни

Сайт kp.ru писал о том, что свои соболезнования в связи с кончиной главного дизайнера дома моды Chanel уже принесла мэр французской столицы Анн Идальго, которая назвала Лагерфельда гением и настоящим воплощением Парижа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/436296" frameborder="0"></iframe> Карл Лагерфельд представил в Москве новый календарь Pirelli.Мила СТРИЖ

ИСТОЧНИК KP.RU