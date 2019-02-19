2019-02-19T19:04:04+03:00
Общество

Причина смерти Карла Лагерфельда: модельер долгое время скрывал тяжелую болезнь

Причиной смерти Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Карл Лагерфельд умер на 86 году жизниКарл Лагерфельд умер на 86 году жизниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Причина смерти Карла Лагерфельда изначально была известна лишь самым близким друзьям и родным модельера. Немецкий кутюрье не хотел никому говорить о том, что он был болен раком поджелудочной железы.

"Он не распространялся о своей болезни, но сражался с ней очень смело. Карл очень гордился своим здоровьем и правильным образом жизни, поэтому рак поджелудочной железы стал настоящим шоком", — рассказал изданию Mirror знакомый с ситуацией источник.

Другой собеседник газеты добавил, что состояние здоровья 85-летнего кутюрье начало резко ухудшаться еще несколько недель назад. Он перестал посещать модные показы и другие мероприятия, а в понедельник, 18 февраля, оказался в парижской больнице. Смерть настигла мужчину уже на следующий день рано утром.

Умер Карл Лагерфильд.Маэстро больше не выйдет на поклон. Великий модельер и креативный вдохновитель модного дома Шанель скончался на 86 году жизни

Сайт kp.ru писал о том, что свои соболезнования в связи с кончиной главного дизайнера дома моды Chanel уже принесла мэр французской столицы Анн Идальго, которая назвала Лагерфельда гением и настоящим воплощением Парижа.

Карл Лагерфельд представил в Москве новый календарь Pirelli.Мила СТРИЖ

ИСТОЧНИК KP.RU

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