2019-02-20T01:33:18+03:00
В мире

Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США

Президент поручил Пентагону разработать юридическое обоснование создания шестого рода американских войск
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил СШАДональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил СШАФото: REUTERS
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Во вторник, 19 февраля, президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предусматривающий создание шестого рода американских войск – Космических сил Соединенных Штатов. При этом он поручил Пентагону разработать юридическое обоснование для их формирования как части Военно-воздушных сил США.

«Америка обладает самыми боеспособными вооружёнными силами в мире, но мы должны быть готовы противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в космосе, чтобы сохранить наше лидерство и опередить конкурентов», - приводит слова Трампа пресс-служба Белого дома.

В тексте документа, в частности, отмечается, что «космические системы Соединенных Штатов исторически сохраняли техническое преимущество над системами потенциальных противников», но эти самые «потенциальные противники» очень быстро развивают свой собственный космический потенциал, цель которого, по мнению авторов меморандума – «помешать» американцам «использовать космос во время кризиса и конфликта».

Напомним, как писал сайт kp.ru, о том, что Штатам необходимы космические войска, Трамп говорит с марта прошлого года. В декабре он подписал указ об их создании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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