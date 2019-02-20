2019-02-20T08:49:54+03:00
В мире

Ким Чен Ын после встречи с Трампом может посетить Китай

Второй саммит США - КНДР должен пройти 27-28 февраля в Ханое [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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В среду, 20 февраля, появилась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Китай после своей второй встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться 27-28 февраля в Ханое.

Дело в том, что Ким Чен Ын посещал КНР до и после первых переговоров с хозяином Белого дома. Поэтому, по мнению местных СМИ, не исключено, что так произойдет и в этот раз, ведь северокорейский лидер уже побывал в Пекине в январе. «На данный момент высока вероятность визита Ким Чен Ына в Китай в марте», - сказал источник агентства Yonhap.

Кстати, стоит отметить, что руководитель КНДР за последний год четыре раза встречался с председателем КНР Си Цзиньпином.

Что касается первой встречи Ким Чен Ына и Трампа, то она прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам тех переговоров лидеры приняли совместное заявление: Пхеньян объявил о готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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