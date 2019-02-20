Ким Чен Ын после встречи с Трампом может посетить Китай

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-20T08:49:54+03:00

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В среду, 20 февраля, появилась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Китай после своей второй встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться 27-28 февраля в Ханое.

Дело в том, что Ким Чен Ын посещал КНР до и после первых переговоров с хозяином Белого дома. Поэтому, по мнению местных СМИ, не исключено, что так произойдет и в этот раз, ведь северокорейский лидер уже побывал в Пекине в январе. «На данный момент высока вероятность визита Ким Чен Ына в Китай в марте», - сказал источник агентства Yonhap.

Кстати, стоит отметить, что руководитель КНДР за последний год четыре раза встречался с председателем КНР Си Цзиньпином.

Что касается первой встречи Ким Чен Ына и Трампа, то она прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам тех переговоров лидеры приняли совместное заявление: Пхеньян объявил о готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/655192" frameborder="0"></iframe> Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

ИСТОЧНИК KP.RU