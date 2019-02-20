Путин заявил о необходимости решить проблему с яслями
Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости решить проблему с яслями. При этом он заметил, что в 2019 году в яслях появятся около 90 тысяч мест, а в ближайшие три года - более 270 тысяч.
«Мы уже обеспечили доступность детских садов. Нужно решать проблемы с яслями», - заявил президент.
Путин: Нужно решить проблему с яслями.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году президент впервые выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Причем в зале, помимо членов обеих палат парламента - Государственной думы и Совета Федерации, присутствуют также председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор РФ, члены правительства, главы Центризбиркома и Счетной палаты. Кроме того, в список аккредитованных для освещения послания журналистов вошел 761 представитель российских и зарубежных СМИ.
Кстати, ранее политики и ведущие эксперты рассказали «КП», что хотели бы услышать в обращении президента к парламенту.
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