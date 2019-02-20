Путин заявил о необходимости решить проблему с яслями

СЕГОДНЯ 12:29 2019-02-20T12:38:27+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости решить проблему с яслями. При этом он заметил, что в 2019 году в яслях появятся около 90 тысяч мест, а в ближайшие три года - более 270 тысяч.

«Мы уже обеспечили доступность детских садов. Нужно решать проблемы с яслями», - заявил президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693001" frameborder="0"></iframe> Путин: Нужно решить проблему с яслями.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году президент впервые выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Причем в зале, помимо членов обеих палат парламента - Государственной думы и Совета Федерации, присутствуют также председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор РФ, члены правительства, главы Центризбиркома и Счетной палаты. Кроме того, в список аккредитованных для освещения послания журналистов вошел 761 представитель российских и зарубежных СМИ.

Кстати, ранее политики и ведущие эксперты рассказали «КП», что хотели бы услышать в обращении президента к парламенту.

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU