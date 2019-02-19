Больше достатка и меньше неожиданностей: Чего ждут от послания Путина Федеральному собранию

В среду, 20 февраля Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию впервые после избрания на очередной президентский срок. Своими ожиданиями от этого события с «КП» поделились политики и ведущие эксперты.

Валерий Рязанский, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике:

- Хотел бы услышать о реализации социальных проектов: по здравоохранению, демографии, развитию массовой физкультуры и спорта, поддержке детства и старшего поколения. Меня будет интересовать, какие задачи стоят перед законодателями для обеспечения выхода на новые технологии преодоления бедности и роста занятости — особенно в малых городах и населенных пунктах, где проблема безработицы стоит наиболее остро. Нас интересует, требуется ли принять новые законы, чтобы у органов исполнительной власти были все необходимые инструменты для исполнения задач, перечисленных в майском указе 2018 года. После послания я встречусь с депутатами законодательного собрания Курской области, которые делегировали меня в Совет Федерации, и речь пойдет о том, как обеспечить в регионе достижение поставленных президентом целей. Я знаю, что они приступили к реализации майского указа без раскачки. Национальные проекты на 95% финансируются из федерального бюджета и для того, чтобы получить эти средства без промедления — нужно очень оперативно и скрупулезно подойти к выверке контрольных цифр и параметров, показать траекторию и контроль расходования. Потом в Совете Федерации мы обменяемся с другими сенаторами информацией о том, как идет работа в их регионах.

Журналисты во время выступления президента с посланием к Федеральному собранию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации:

- Я ожидаю анализа проделанной работы по реализации майского указа 2018 года и четко сформулированных задач на ближайшее и отдаленное будущее в этом же направлении. Печальный опыт исполнения майских указов 2012 года показывает, что без непосредственного контроля верховной власти наши губернаторы и кабинет министров склонны, мягко говоря, перекладывать ответственность друг на друга в течение нескольких лет. Думаю, что подобную практику президент прекратит. Это послание Федеральному собранию будет первым после майского указа и в нем Путин должен представить дорожную карту реализации и объявит об ответственности региональных чиновников за игнорирование тебований о росте зарплат и благосостояния граждан.

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК:

- Все говорят об экономическом росте, Росстат заявил о рекордном за шесть лет увеличении ВВП, а реальные доходы населения падают. В этом есть что-то иррациональное. Я хотел бы узнать от президента, как мы собираемся исправлять ситуацию: чтобы уровень жизни повышался вместе с повышением официальных экономических показателей. А еще я хотел бы понять: закончились ли, наконец, непопулярные реформы? Мы были готовы к тому, что после выборов президента они начнутся, но не ожидали, что их окажется так много сразу: и пенсионный возраст подняли, и НДС, и налог на самозанятых… Будет ли что-то еще — пусть лучше заранее скажет, чтобы без неожиданностей...

Андрей Нечаев, бывший министр экономики России:

- Я хотел бы услышать в послании, что наша страна будет стремиться разговаривать с нашими естественными партнерами — странами Европы не на языке санкций, а вести продуктивный диалог на пользу экономическому взаимодействию. Что мы хотим устраивать не гонку санкций и вооружения, а гонку сотрудничества, которое необходимо и нам, и Европе. Хотелось бы убедиться в желании президента кардинально улучшить предпринимательский климат и инвестиционную привлекательность России. Чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными и вкладывали деньги в Россию, а не выводили их за рубеж. А для этого власть должна стать прозрачной для контроля, а суды независимыми.

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