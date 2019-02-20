Путин: на борьбу с онкологией будет направлено около триллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-20T12:58:08+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости изменить ситуацию в системе онкологической помощи. При этом он отметил, что в ближайшее время на борьбу с онкологией будет выделено около триллиона рублей.

«В ближайшие шесть лет на борьбу с онкологическими заболеваниями будет направлено около триллиона рублей. Сегодня с диагнозом лейкоз выздоравливают более 80%детей, а ведь еще недавно болезнь была практически неизлечима. Мы направили на развитие этого направления ресурсы и добились результата. Будем продолжать эту работу», - сказал глава государства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. Это программный документ, в котором определены основные направления внутренней и внешней политики страны, а также ключевые проблемы и механизмы их решения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693008" frameborder="0"></iframe> Путин - о помощи онкобольным и профилактике рака.

Кстати, ранее политики и ведущие эксперты рассказали «КП», что хотели бы услышать в обращении президента к парламенту.

А КАК СЕЙЧАС

Проверка на рак — раз в 2 - 3 года

Сейчас в России онкоскрининги, то есть массовые профилактические обследования граждан для выявления рака, проводятся в рамках всеобщей бесплатной диспансеризации. В нее входят:

- маммография, то есть рентгенологическое исследование груди. Для женщин 39 - 48 лет раз в три года, 50 - 70 лет - раз в два года (в таком возрасте риск болезни повышается);

- анализ содержимого кишечника на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом, для мужчин и женщин 49 — 73 лет раз в два года (этот анализ позволяет как можно раньше обнаружить рак кишечника);

- ПАП-тест, то есть исследование мазка с поверхности шейки матки, для женщин от 30 до 60 лет раз в три года (для ранней диагностики рака шейки матки);

- определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови, для мужчин в 45 лет и в 51 год (помогает в борьбе против рака предстательной железы). Врачи-урологи поясняют, что в более позднем возрасте, после 51 года, рак предстательной железы, как правило, развивается неагрессивно и существенно не влияет на продолжительность и качество жизни. Поэтому анализ на ПСА в рамках всеобщей диспансеризации после 51 года не назначается.

Чтобы уточнить, полагается ли вам профилактическое онкообследование в текущем году, проще всего позвонить в страховую компанию, выдавшую полис ОМС (страховщикам, как правило, легко дозвониться, работают многоканальные телефоны).

Имейте в виду: если у вас или кого-то из близких появляются тревожные признаки, которые могут сигналить о раке (слабость, потеря веса, аппетита, уплотнения в груди, новообразования на коже и др.) - нужно сразу же обращаться в поликлинику к врачу-терапевту, не дожидаясь очередной диспансеризации. В последние годы терапевтов обязали проявлять онконастороженность и немедленно направлять пациентов с малейшим подозрением на рак к врачам-онкологам.

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ИСТОЧНИК KP.RU