СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-20T13:28:14+03:00

Путин подчеркнул, что российские национальные проекты построены вокруг человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также президент РФ отметил, что задачи носят долгосрочный характер, но стратегию "надо развивать уже сегодня"

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Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию коснулся темы национальных проектов в стране. Российский глава подчеркнул, что они построены вокруг человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692987" frameborder="0"></iframe> Путин - о национальных проектах.

- Особое внимание хотел уделить задачам, которые поставлены майским указом, они развернуты в национальных проектах. Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны. Нацпроекты построены вокруг человека, - прокомментировал Путин.

Также президент РФ отметил, что задачи носят долгосрочный характер, но стратегию "надо развивать уже сегодня".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Путин подчеркнул, что темпы роста экономики России должны превысить 3% в 2021 году.

Также российский глава попросил уволиться тем чиновникам, которые бояться брать на себя ответственность. При этом президент РФ отметил сложность работы с людьми.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU