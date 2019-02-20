Путин пошутил о документации: "Фолианты лежат со времен очаковских и покоренья Крыма"
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию заявил модернизации нормативных актов в контрольно-надзорной деятельности.
Он подчеркнул, что с 1 января 2021 года должно прекратиться действие устаревших нормативных актов.
Путин: «Времен очаковских и покоренья Крыма». Но не четырнадцатый год имею ввиду!.
- Фолианты в некоторых лежат вот такой толщины, с советских времен, со «времен очаковских и покорения Крыма». Но не четырнадцатый год имею в виду! Со времен Грибоедова и раньше!, - с иронией отметил Путин.
Российский глава подчеркнул, что "необходимо обновить правовую базу, а остальное сдать в архив".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Путин призвал снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи.
Также российский глава поручил навести порядок на рынке микрокредитования. По мнению Владимира Путина, людей необходимо оградить от недобросовестных кредиторов.
ИСТОЧНИК KP.RU