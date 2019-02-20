2019-02-20T13:53:04+03:00
Политика

Путин пошутил о документации: "Фолианты лежат со времен очаковских и покоренья Крыма"

Президент РФ распорядился обновить нормативную документацию российских надзорных ведомств [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин пошутил о документации: "Фолианты лежат со времен очаковских и покоренья Крыма"Путин пошутил о документации: "Фолианты лежат со времен очаковских и покоренья Крыма"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию заявил модернизации нормативных актов в контрольно-надзорной деятельности.

Он подчеркнул, что с 1 января 2021 года должно прекратиться действие устаревших нормативных актов.

Путин: «Времен очаковских и покоренья Крыма». Но не четырнадцатый год имею ввиду!.

- Фолианты в некоторых лежат вот такой толщины, с советских времен, со «времен очаковских и покорения Крыма». Но не четырнадцатый год имею в виду! Со времен Грибоедова и раньше!, - с иронией отметил Путин.

Российский глава подчеркнул, что "необходимо обновить правовую базу, а остальное сдать в архив".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Путин призвал снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи.

Также российский глава поручил навести порядок на рынке микрокредитования. По мнению Владимира Путина, людей необходимо оградить от недобросовестных кредиторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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