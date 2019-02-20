Мать мальчика, "потерявшегося" в "Лосином острове", подозревают в попытке убийства с особой жестокостью

СЕГОДНЯ 17:28 2019-02-20T17:28:30+03:00

33-летняя Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении шестилетнего сына утром в понедельник, 18 февраля Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

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Следствие подозревает мать мальчика, найденного в парке "Лосиный остров", в покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Преображенского суда Москвы Александру Савельеву.

"Надежда Куликова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью)", - сообщила Савельева.

33-летняя Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении шестилетнего сына утром в понедельник, 18 февраля. Позднее мальчика нашли невредимым неподалеку от автозаправочной станции, расположенной рядом с парком "Лосиный остров"..

Согласно показаниям Куликовой, ребенок сбежал от нее, когда она по его просьбе заехала в парк. Тем не менее, в заявлении, опубликованном столичным управлением СК, "на ребенке находился мешок со скотчем", а в машине его матери были найдены нож-штопор и несколько рулонов скотча. Показания ребенка также не соответствуют версии, озвученной Куликовой.

Ранее сайт kp.ru сообщал о продлении срока задержания Куликовой еще на трое суток.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693057" frameborder="0"></iframe> Продлён срок задержания Надежды Куликовой.

ИСТОЧНИК KP.RU