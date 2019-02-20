«Она во всем видела порчу и сглаз»: отец рассказал о странном воспитании мальчика, которого мать оставила ночью на Лосином острове

Загадочное происшествие с шестилетним Славой (имя изменено), который с мешком на голове был оставлен матерью ночью в парке Лосиный остров, обрастает все более странными подробностями. Вчера подруга задержанной Надежды Куликовой рассказала «КП» о психических расстройствах ребенка, который мучил животных и был неуправляем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/692892" frameborder="0"></iframe> Полное интервью с подругой Надежды Куликовой.

А сегодня «Комсомольской правде» удалось пообщаться с отцом мальчика Сергеем (имя также вымышленное). И по его мнению, проблема была не в мальчике, а в матери.

О случившемся мужчина узнал только сегодня от журналистов.

- Я Льва ни разу не видел, и даже не знаю, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем, - признался мужчина. - Мы же практически не общались с Надеждой, я даже не до конца уверен, что я отец ребенка. Но интим у нас был, поэтому финансово помогаю. А чего он проблемный-то? Надя его затюкала что ли?

- У ребенка психические отклонения, бывают приступы агрессии.

- А в чем причина-то? У меня все дети здоровые.

Мальчика нашли в окрестностях парка Лосиный остров.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Есть мнение, что как раз из-за вас — вы употребляете запрещенные вещества?

- Когда учился в институте и жил в общежитии, мы все крепко выпивали. Кто-то травку покуривал, потом синтетика клубная пошла — ну баловались, что тут отрицать. Но это очень давно было. И кроме Левы, вы поймите, у меня ведь еще есть дети (всего пятеро — Прим.авт.). Лев родился в тот момент, когда я на год уходил от жены. Потом сошлись, родили здорового малыша. Все нормально. И с детьми от первого брака тоже - старшей дочери 20 лет, дай бог, скоро дедом стану.

Я думаю, тут проблема в Надином воспитании. У нее ведь не совсем все хорошо в жизни было. С мужем развелась, переехала с Левой к маме. Там сестра еще жила со своей семьей: муж, дети. Потом отношения с родственниками испортились, и Надежда перебралась на съемную квартиру. С тех пор я и отправляю ей деньги (по данным «КП», 20 тысяч рублей в месяц — Прим.авт.).

- Вам Надежда что-то рассказывала о сыне?

- Да, был какой-то момент, что мы общались. И она мне начала рассказывать, какой Лева проблемный. Я сделал вывод, что это повод наладить со мной отношения. Он ведь совсем малыш был, ну как там можно не справиться? Я сейчас с трудом вспоминаю, что она говорила: мол, у сына какое-то свое видение мира, свое мнение. Говорила, что он малыш совсем, а прямо взрослый человек внутри. И умело манипулирует, всех под себя подстраивает. Чуть ли не профессор Нимнул (герой мультфильма «Чип и Дейл»- сумасшедший ученый, который использует свои изобретения, чтобы грабить банки и разрушать города. - Прим.авт.), с которым никто не может справиться. Ну бред ведь, согласитесь!

- Вы давно общались в последний раз?

- Наверное, прошлой зимой. У Нади свои странности и тараканы в голове. Она говорила чудные вещи - что ее преследует сестра, что на ней сглазы, порчи… И что есть какая-то ведунья, которая ей помогает. Может, эта знахарка ей что-то и насоветовала…

Отец Левы о матери мальчика: "У Нади свои странности и тараканы в голове".Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Как вы думаете, она могла одеть на голову ребенку пакет и бросить ночью в лесу?

- Я не знаю, в голове не укладывается! Меня аж трясет всего. Посмотрел новости — волосы дыбом! Как он сейчас, малыш здоров?

- У мальчика переохлаждение. Может, вы его навестите?

- Ох, нет. Я к ребенку, конечно, не поеду, не осуждайте меня. Дети ведь это не игрушки, чтобы прийти сказать: «Я твой папа». Тут уж либо дружить с самого начала, либо не дружить. Но деньгами если надо помочь, то помогу — это не вопрос.

Напомним, вышедшего на дорогу шестилетнего ребенка утром 18 февраля подобрал один из водителей и отвез на ближайшую АЗС. По словам спасителя, у ребенка на голове был мусорный пакет, перемотанный скотчем. Согласно показаниям матери, мальчик сам убежал в парк и потерялся. Но малыш утверждает, что мама оставила его в лесу в наказание за то, что однажды он пытался утопить собаку. СК возбудил уголовное дело, Надежда Куликова задержана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693057" frameborder="0"></iframe> Продлён срок задержания Надежды Куликовой.

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