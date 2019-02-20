Совет Госдумы решил не вносить взнос в ПАСЕ в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-20T17:51:03+03:00

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Совет Государственной думы решил не вносить взнос за членство России в Парламентской ассамблее Совета Европы за 2019 год. В среду, 20 февраля, был утвержден окончательный размер всех подобных выплат в международные организации, однако ПАСЕ в списке не оказалось.

Напомним, что еще в 2014 году делегацию нашей страны лишили права голоса в ассамблее. Тогда Москва и приостановила участие в деятельности организации, а в начале января 2019-го ПАСЕ предложила сформировать российскую делегацию для участия в очередной сессии. В РФ от такой идеи отказались, передает сайт kp.ru.

В результате было решено, что взносы в бюджеты получат лишь Межпарламентская ассамблея православия (€200 000), Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (€207 276), Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (€236 812), Межпарламентский союз (340 900 швейцарских франков), Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций (€551), а также Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря (€17 968). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Совета.

ИСТОЧНИК KP.RU