Трамп "пожелал удачи" Берни Сандерсу на выборах президента в 2020 году
Президент США Дональд Трамп "пожелал удачи" сенатору от Демократической партии Берни Сандерсу, который ранее заявил о намерении участвовать в выборах главы государства в следующем году.
"Сумасшедший Берни только что вступил в гонку. Желаю ему всего наилучшего!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Берни Сандерс уже пытался стать кандидатом на пост президента США. В ходе предвыборной компании 2016 года сенатор-демократ от штата Вермонт проиграл борьбу за право участия в выборах бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон.
59-е выборы президента США состоятся в ноябре следующего года. О намерении участвовать в них уже заявил ряд когрессменов, а также мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, и бывший мэр Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро.
ИСТОЧНИК KP.RU