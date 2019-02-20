2019-02-20T22:56:53+03:00
В мире

Трамп "пожелал удачи" Берни Сандерсу на выборах президента в 2020 году

Президент США в своем Twitter назвал сенатора от Демократической партии "сумасшедшим"
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент США Дональд Трамп "пожелал удачи" сенатору от Демократической партии Берни Сандерсу, который ранее заявил о намерении участвовать в выборах главы государства в следующем годуПрезидент США Дональд Трамп "пожелал удачи" сенатору от Демократической партии Берни Сандерсу, который ранее заявил о намерении участвовать в выборах главы государства в следующем годуФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп "пожелал удачи" сенатору от Демократической партии Берни Сандерсу, который ранее заявил о намерении участвовать в выборах главы государства в следующем году.

"Сумасшедший Берни только что вступил в гонку. Желаю ему всего наилучшего!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Берни Сандерс уже пытался стать кандидатом на пост президента США. В ходе предвыборной компании 2016 года сенатор-демократ от штата Вермонт проиграл борьбу за право участия в выборах бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон.

59-е выборы президента США состоятся в ноябре следующего года. О намерении участвовать в них уже заявил ряд когрессменов, а также мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, и бывший мэр Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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