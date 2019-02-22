Китай подвергся максимальному количеству кибератак в 2018 году

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-22T10:20:57+03:00

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Минувший год стал для Китая самым богатым на количество хакерских атак. Власти страны ежедневно фиксировали в среднем до 800 миллионов попыток генерации направленного избыточного трафика. При этом, согласно данным пекинской компании Knownsec Information Technology, атакам подвергались не только госучреждения и компании, но и частные лица.

Пик активности хакеров пришелся на август 2018 года. Тогда в сутки фиксировалось более 4,9 млрд попыток взлома с целью перегрузить сервера. Чаще всего атаки производились в отношении правительственных сайтов, на которых хранится огромное количество ценной информации, а также против финансовых предприятий, компаний культурного досуга и сферы развлечений.

Центральное телевидение Китая уточняет, что 97% таких кибернападений было осуществлено с территории самой КНР, а остальные 3% - из-за рубежа. Примечательно, что активнее всего хакеры действовали по будням, а на выходных их активность значительно падала.

Стоит отметить, что граждан Китая часто винят в кибернападениях. Так, например, с подобными заявлениями ранее уже ни раз выступали США и Великобритания. В Пекине же такие обвинения называют "клеветой", передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU