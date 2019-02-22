2019-02-22T10:20:57+03:00
В мире

Китай подвергся максимальному количеству кибератак в 2018 году

Власти страны ежедневно фиксировали в среднем 800 млн попыток генерации трафика
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Китайские госучреждения, компании и частные лица подверглись максимальному количеству хакерских атак в 2018 годуКитайские госучреждения, компании и частные лица подверглись максимальному количеству хакерских атак в 2018 годуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Минувший год стал для Китая самым богатым на количество хакерских атак. Власти страны ежедневно фиксировали в среднем до 800 миллионов попыток генерации направленного избыточного трафика. При этом, согласно данным пекинской компании Knownsec Information Technology, атакам подвергались не только госучреждения и компании, но и частные лица.

Пик активности хакеров пришелся на август 2018 года. Тогда в сутки фиксировалось более 4,9 млрд попыток взлома с целью перегрузить сервера. Чаще всего атаки производились в отношении правительственных сайтов, на которых хранится огромное количество ценной информации, а также против финансовых предприятий, компаний культурного досуга и сферы развлечений.

Центральное телевидение Китая уточняет, что 97% таких кибернападений было осуществлено с территории самой КНР, а остальные 3% - из-за рубежа. Примечательно, что активнее всего хакеры действовали по будням, а на выходных их активность значительно падала.

Стоит отметить, что граждан Китая часто винят в кибернападениях. Так, например, с подобными заявлениями ранее уже ни раз выступали США и Великобритания. В Пекине же такие обвинения называют "клеветой", передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Arianespace подтвердили факт нештатной работы ступени "Союза-2.1б"
Глава МЧС наградил спасателей, доставших младенца из-под завалов в Магнитогорске
Крупные города лишатся генпланов
Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне в пятницу, 22 февраля
Россия готова поставить Индии дополнительную партию МиГ-29
Не менее трех человек пострадали в результате землетрясения в Японии
Мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро
МВД пресекло деятельность банды, которая вывела из России 37 млрд рублей
Глава МИД Колумбии назвал Мадуро источником агрессии против Венесуэлы
В России появится новая структура, которая проследит за трафиком в сети
Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за метели
В составе ВДВ будет сформирована пятая дивизия
Берни Сандерс заявил, что не считает Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы
США разрабатывают стратегию "скрытого вторжения" в Россию
США оставят в Сирии 200 своих миротворцев
Погода в Москве на 22 февраля 2019 года: в городе ожидается вьюга
США пообещали не допустить господства России и Китая в Арктике
Гуайдо подписал первый "президентский" указ о ввозе гуманитарной помощи в Венесуэлу
Порошенко назвал Малевича "великим художником украинского авангарда"
Трамп и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу
"Аэрофлот" отменил 25 рейсов из-за чистки взлётно-посадочных полос в Шереметьево
Семья Майкла Джексона подала иск на $100 млн телеканалу HBO
Запуск "Союз-СТ" со спутниками OneWeb отложили на день
Макрон назвал появление "желтых жилетов" коллективным провалом
Нашли дневник маршала Малиновского с анализом причин поражений в начале ВОВ
Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы