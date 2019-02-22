МИД: Лондону есть что скрывать по «делу Скрипалей»

СЕГОДНЯ 17:19 2019-02-22T17:19:28+03:00

Представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что никакой официальной информации от Великобритании до сих пор не поступало

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Лондон так и не ответил на официальные запросы Москвы и не предоставил России никакой достоверной информации по «делу Скрипалей», видимо Британии просто есть что скрывать. Соответствующие заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу, 22 февраля, на еженедельном брифинге по актуальным вопросам внешней политики

«Несмотря на наши официальные запросы, никакой достоверной – ладно, достоверной, хотя бы официальной - информации по "делу Скрипалей" британская сторона предоставить не может и не предоставила».

По словам Захарова причина такой реакция «проста»: «либо есть что скрывать, либо попросту нет реальных свидетельств того, в чем нас обвиняют».

На этой недели посольство России в Великобритании направило в Министерство иностранных дел Соединенного Королевства очередную ноту и еще раз обратило внимание на «закрытый» сценарий, по которому ведется расследование «дела Скрипалей». В посольстве также напомнили про многие официальные запросы, которые были «просто проигнорированы британской дипломатической службой».

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ИСТОЧНИК KP.RU