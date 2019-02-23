2019-02-23T05:29:02+03:00
В мире

Гуайдо посетил Колумбию вопреки запрету на выезд из Венесуэлы

Оппозиционер похвастался, что пересечь границу ему помогали представители вооруженных сил
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Чили Себастьян Пинера, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, президент Колумбии Иван Дуке, президент Парагвая Марио Абдо Бенитес и Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро на концерте в Кукуте, Колумбия.Президент Чили Себастьян Пинера, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, президент Колумбии Иван Дуке, президент Парагвая Марио Абдо Бенитес и Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро на концерте в Кукуте, Колумбия.Фото: REUTERS
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу нарушил запрет на выезд из страны и посетил Колумбию. Самопровозглашенный президент Боливарианской республики прибыл в город Кукта, где проходил благотворительный концерт по сбору средств в помощь Венесуэле.

Известно, что Гуайдо накануне в составе автомотокаравана в сопровождении сторонников выехал на границу с Колумбией, чтобы участвовать в приеме гуманитарной помощи. Возможно границу он преодолел на вертолете. Сам же оппозиционер похвастался участникам концерта, что попасть в Колумбию ему помогли представители вооруженных сил Венесуэлы, передает ТАСС.

"Как мне удалось попасть в Колумбию, несмотря на запрет пересекать границу? Я здесь, поскольку вооруженные силы тоже приняли в этом участие", - сказал Гуайдо

В город Кукута сейчас находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы. Оппозиция намерена провезти груз, несмотря на запрет правительства Николаса Мадуро.

Как сообщал сайт kp.ru, 22 февраля Гуайдо подписал указ о ввозе гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику. Документ оформлен от лица главы государства и главнокомандующего страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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