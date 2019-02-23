2019-02-23T08:41:20+03:00
Спорт

Медведева осталась недовольна результатами Кубка России

Фигуристка заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ
Александр ДЖУМАЕВ
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Евгения Медведева. Фото: Александр Демьянчук/ТАССЕвгения Медведева. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Двукратный серебряный призер зимней Олимпиады 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева стала обладателем Кубка России. Благодаря этой победе фигуристка получила шанс попасть на чемпионат мира в составе сборной нашей страны.

По итогам короткой и произвольной программ Медведева набрала 222,90 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, которая по итогам двух программ набрала 221,19 балла.

Сама Медведева весьма критично отозвалась о своем триумфе. По ее словам, "суперсчастья" от результата она не испытала. "Я рада всем этим поражениям, что были у меня в этом сезоне. Я сильно изменилась как человек за это время, повзрослела лет на десять", - рассказала фигуристка.

Медведева также добавила, что весь сезон ей мешало стремление выиграть предстоящие старты, показав тем самым результаты своей работы. Так, в произвольной программе Кубка России она упала после каскада тройной сальхов плюс тройной риттбергер, однако смогла встать и показать результат, который принес ей победу.

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Евгения Медведева
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ИСТОЧНИК KP.RU

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