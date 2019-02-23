Медведева осталась недовольна результатами Кубка России
Двукратный серебряный призер зимней Олимпиады 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева стала обладателем Кубка России. Благодаря этой победе фигуристка получила шанс попасть на чемпионат мира в составе сборной нашей страны.
По итогам короткой и произвольной программ Медведева набрала 222,90 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, которая по итогам двух программ набрала 221,19 балла.
Сама Медведева весьма критично отозвалась о своем триумфе. По ее словам, "суперсчастья" от результата она не испытала. "Я рада всем этим поражениям, что были у меня в этом сезоне. Я сильно изменилась как человек за это время, повзрослела лет на десять", - рассказала фигуристка.
Медведева также добавила, что весь сезон ей мешало стремление выиграть предстоящие старты, показав тем самым результаты своей работы. Так, в произвольной программе Кубка России она упала после каскада тройной сальхов плюс тройной риттбергер, однако смогла встать и показать результат, который принес ей победу.
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ИСТОЧНИК KP.RU