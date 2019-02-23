2019-02-23T21:15:28+03:00
Политика

Ким Чен Ын поехал на переговоры с Трампом на бронепоезде

Состав покинул Пхеньян в субботу и направился через весь Китай в сторону Вьетнама
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ким Чен Ын выехал на встречу с ТрампомКим Чен Ын выехал на встречу с ТрампомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, которая должна состояться 27 февраля во вьетнамском Ханое.

Известно, что состав покинул Пхеньян в субботу, 23 февраля, в 17:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) и в тот же день пересеку границу с Китаем в районе города Даньдун.

Согласно данным телеканала NHK, речь идет о том же поезде, на котором глава КНДР ранее уже посещал данную республику. Ожидается, что теперь состав пересечет всю КНР с северо-востока на юго-запад, а затем направится в столицу Вьетнама.

Сайт kp.ru писал о том, что второй в истории двусторонний саммит США-КНДР пройдет в Ханое 27-28 февраля. Многие СМИ считают, что перед тем, как отправиться в место проведения встречи, Ким Чен Ын проведет несколько встреч в самом Китае.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под колесами поезда на МЦК погиб мужчина
Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией
Мадуро заявил, что продолжит управлять Венесуэлой ради народа
Полиция Венесуэлы применила слезоточивый газ на границе с Колумбией
Боевики атаковали один из городов Нигерии в день президентских выборов
NASA опубликовало первый качественный снимок астероида Ultima Thule
Инвестор Уоррен Баффетт потерял $4,3 млрд за один день
Умерла Марелла Аньелли - модельер, фотограф и настоящая икона стиля
Оппозиция Венесуэлы заявила, что первый грузовик с гумпомощью пересек границу
Станция московского метро "Каховская" будет закрыта до 2021 года
В США темнокожих школьников заставили собирать хлопок и петь "песни рабов"
Гуайдо прибыл на границу Венесуэлы и Колумбии
Во Франции продолжаются протестные акции "желтых жилетов"
Илон Маск выбрал лучший мем со своим участием
Порошенко похвалил украинцев за то, что они "забыли" о 23 февраля
На северо-западе Москвы обнаружена мина
Трое венесуэльских военнослужащих сбежали в Колумбию на бронемашинах