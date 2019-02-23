Ким Чен Ын поехал на переговоры с Трампом на бронепоезде
Северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, которая должна состояться 27 февраля во вьетнамском Ханое.
Известно, что состав покинул Пхеньян в субботу, 23 февраля, в 17:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) и в тот же день пересеку границу с Китаем в районе города Даньдун.
Согласно данным телеканала NHK, речь идет о том же поезде, на котором глава КНДР ранее уже посещал данную республику. Ожидается, что теперь состав пересечет всю КНР с северо-востока на юго-запад, а затем направится в столицу Вьетнама.
Сайт kp.ru писал о том, что второй в истории двусторонний саммит США-КНДР пройдет в Ханое 27-28 февраля. Многие СМИ считают, что перед тем, как отправиться в место проведения встречи, Ким Чен Ын проведет несколько встреч в самом Китае.
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.
ИСТОЧНИК KP.RU