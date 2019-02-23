Ким Чен Ын поехал на переговоры с Трампом на бронепоезде

СЕГОДНЯ 21:15 2019-02-23T21:15:28+03:00

Состав покинул Пхеньян в субботу и направился через весь Китай в сторону Вьетнама

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, которая должна состояться 27 февраля во вьетнамском Ханое.

Известно, что состав покинул Пхеньян в субботу, 23 февраля, в 17:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) и в тот же день пересеку границу с Китаем в районе города Даньдун.

Согласно данным телеканала NHK, речь идет о том же поезде, на котором глава КНДР ранее уже посещал данную республику. Ожидается, что теперь состав пересечет всю КНР с северо-востока на юго-запад, а затем направится в столицу Вьетнама.

Сайт kp.ru писал о том, что второй в истории двусторонний саммит США-КНДР пройдет в Ханое 27-28 февраля. Многие СМИ считают, что перед тем, как отправиться в место проведения встречи, Ким Чен Ын проведет несколько встреч в самом Китае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/655192" frameborder="0"></iframe> Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

ИСТОЧНИК KP.RU