Мадуро заявил, что продолжит управлять Венесуэлой ради народа

СЕГОДНЯ 22:10 2019-02-23T22:37:32+03:00

Президент республики уверен, что попытка государственного переворота провалилась и привела лишь к дестабилизации ситуации

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заверил своих сторонников в том, что продолжит управлять страной, несмотря на неудачную попытку оппозиции провести государственный переворот.

"Я управляю и продолжу управлять нашей родиной на основе конституции ради блага трудового народа. В этом состоит мое обязательство", - сказал боливарианский лидер.

При этом политик подчеркнул, что все его существование "посвящено защите родины", а потому он готов отдать за нее даже жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693713" frameborder="0"></iframe> Митинг за «чавистов» в Каракасе.

Обращаясь же к американским и колумбийским властям, которые пытались провезти гуманитарный груз на территорию Венесуэлы вопреки позиции Каракаса, Мадуро указал на то, что в итоге у них получилось организовать лишь приграничное "шоу".

"Кому хоть раз помог [президент США] Дональд Трамп? Никому!" - приводятся слова главы государства в трансляции мероприятия, опубликованной на его странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в субботу, 23 февраля, на границе Венесуэлы и Колумбии произошли стычки между полицией и сторонниками оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, которые требовали пропустить грузовики с гумпомощью на территорию республики. По некоторым данным, в результате беспорядков пострадали не менее шести человек.

В Каракасе тем временем проходят митинги. "КП" ведет трансляцию с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU