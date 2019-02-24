Американские эксперты оценили испытания аппарата "Посейдон"

СЕГОДНЯ 00:46 2019-02-24T00:47:52+03:00

Эксперты считают, что беспилотный аппарат можно использовать как оружие ответного удара на ядерную атаку

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Своим первым взглядом на "торпеду апокалипсиса" в действии поделился американский журнал The Popular Mechanics. Статья подготовлена после публикации Минобороны России видео испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693142" frameborder="0"></iframe> Первое видео испытаний «Посейдона».

"Россия может похвастаться тем, что высокоскоростной беспилотник, который в настоящее время разрабатывается, "неудержимый", и может доставить многомегатонную термоядерную боеголовку к вражеской прибрежной цели", - говорится в материале издания.

Авторы отмечают, что аппарат "Посейдон" предназначен для атак на прибрежные объекты, например, на базы подводных лодок, порты или прибрежные города. Это оружие должно стать ответным ударом на ядерную атаку врага,.

"Посейдон" задуман как оружие пугающего второго удара, которое сделает ядерную атаку на Россию слишком опасной", — пишет The Popular Mechanics.

По мнению издания, "Посейдон", скорее всего, нельзя будет использовать для первого удара, поскольку он по сравнению с баллистическими ракетами и крылатыми ракетами, "слишком медленный - и, вероятно, слишком шумный".

Сайт kp.ru ранее сообщал о презентации аппарата "Посейдон", прошедшей в Минобороны. Известно, что ходовые испытания беспилотного подводного аппарата, являющегося частью многоцелевой океанской системы, начнутся летом 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU