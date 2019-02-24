2019-02-24T01:35:23+03:00
Политика

Колумбия отзывает своих дипломатов из Венесуэлы

Сотрудники посольства покинут Каракас в ближайшее время
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Колумбия отзывает своих дипломатов из Венесуэлы ради их безопасности. Об этом сообщил колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо.

"Ради безопасности жизней колумбийских дипломатов, они отправятся в Колумбию в самое ближайшее время", - заявил глава МИД.

Трухильо предупредил, что администрация Николаса Мадуро будет нести ответственность "за любой акт агрессии в отношении находящихся в Венесуэле колумбийских дипломатов” в соответствии с нормами международного права.

Министр подчеркнул, что Богота действовала и продолжит действовать “в соответствии с гуманитарными и мирными критериями”, чтобы создать необходимые условия для развития демократии в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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