Колумбия отзывает своих дипломатов из Венесуэлы
Колумбия отзывает своих дипломатов из Венесуэлы ради их безопасности. Об этом сообщил колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо.
"Ради безопасности жизней колумбийских дипломатов, они отправятся в Колумбию в самое ближайшее время", - заявил глава МИД.
Трухильо предупредил, что администрация Николаса Мадуро будет нести ответственность "за любой акт агрессии в отношении находящихся в Венесуэле колумбийских дипломатов” в соответствии с нормами международного права.
Министр подчеркнул, что Богота действовала и продолжит действовать “в соответствии с гуманитарными и мирными критериями”, чтобы создать необходимые условия для развития демократии в Венесуэле.
ИСТОЧНИК KP.RU