СЕГОДНЯ 01:35 2019-02-24T01:35:23+03:00

Сотрудники посольства покинут Каракас в ближайшее время

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Колумбия отзывает своих дипломатов из Венесуэлы ради их безопасности. Об этом сообщил колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо.

"Ради безопасности жизней колумбийских дипломатов, они отправятся в Колумбию в самое ближайшее время", - заявил глава МИД.

Трухильо предупредил, что администрация Николаса Мадуро будет нести ответственность "за любой акт агрессии в отношении находящихся в Венесуэле колумбийских дипломатов” в соответствии с нормами международного права.

Министр подчеркнул, что Богота действовала и продолжит действовать “в соответствии с гуманитарными и мирными критериями”, чтобы создать необходимые условия для развития демократии в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU