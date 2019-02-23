Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией

СЕГОДНЯ 22:23 2019-02-23T22:35:09+03:00

Власти Венесуэлы приняли такое решение на фоне беспорядков, устроенных на границе при попытке оппозиционеров провезти гумпомощь в республику

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Венесуэла полностью разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Соответствующее решение принял президент республики Николас Мадуро. О нем было объявлено в субботу, 23 февраля, на фоне беспорядков на границе с Колумбией.

"Мы разрываем дипломатические отношения с Колумбией", - сказал глава государства во время выступления на митинге своих сторонников в Каракасе. Трансляция с демонстрации ведется на странице Мадуро в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что в ранее оппозиционеры пытались провезти на территорию Венесуэлы гуманитарную помощь от Соединенных Штатов и ряда других стран. Объявивший себя временным главой республики Хуан Гуайдо разрешил данные поставки, однако официальный Каракас выступил категорически против и перекрыл мост на границе с Колумбией.

Прибывшие к месту инцидента сторонники оппозиции требовали пропустить грузовики с грузом, однако все вылилось в беспорядки, и силовики вынуждены были применить слезоточивый газ.

Теперь временем, в Каракасе проходит митинг. Корреспондент "КП" Антон Фокин ведет трансляцию с места событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU