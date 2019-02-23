Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией
Венесуэла полностью разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Соответствующее решение принял президент республики Николас Мадуро. О нем было объявлено в субботу, 23 февраля, на фоне беспорядков на границе с Колумбией.
"Мы разрываем дипломатические отношения с Колумбией", - сказал глава государства во время выступления на митинге своих сторонников в Каракасе. Трансляция с демонстрации ведется на странице Мадуро в Twitter.
Сайт kp.ru писал о том, что в ранее оппозиционеры пытались провезти на территорию Венесуэлы гуманитарную помощь от Соединенных Штатов и ряда других стран. Объявивший себя временным главой республики Хуан Гуайдо разрешил данные поставки, однако официальный Каракас выступил категорически против и перекрыл мост на границе с Колумбией.
Прибывшие к месту инцидента сторонники оппозиции требовали пропустить грузовики с грузом, однако все вылилось в беспорядки, и силовики вынуждены были применить слезоточивый газ.
Теперь временем, в Каракасе проходит митинг. Корреспондент "КП" Антон Фокин ведет трансляцию с места событий.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU