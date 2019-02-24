2019-02-24T07:04:11+03:00
Политика

Власти Киева поставили под вопрос участие певицы Maruv в "Евровидении-2019"

Артистку обвиняют в гастрольной деятельности на территории России
Юлия ДИВЕЕВА
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Вице-премьер-министр Украины Вячеслав КириленкоВице-премьер-министр Украины Вячеслав КириленкоФото: СОЦСЕТИ
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Участие певицы Maruv на песенном конкурсе "Евровидение-2019" от Украины находится под вопросом. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

"Я могу повторить мнение очень многих: представителем Украины не может быть артист который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует сделать это в будущем и до сих пор не видит в этом ничего неприемлемого", - написал он в Twitter.

Кириленко подчеркнул, что история с участником "Евровидения" от Украины "далека от завершения".

Как писал сайт "КП", ранее Кириленко назвал национальный отбор на конкурс "Евровидение-2019" частью гибридной войны, которую, по его словам, якобы, ведет Россия против Украины.

В финале отбора на конкурс победу одержала Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV, которая в апреле выступит с концертом в Москве. Победу девушке присудило жюри в ходе голосования.

Певица Maruv представит Украину на "Евровидении - 2019".MARUV Siren Song (Bang!) Финал Национального отбора на Евровидение-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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