2019-02-24T08:57:02+03:00
В мире

В японской префектуре Окинава начался референдум по военной базе США

В административном центре префектуры - городе Наха, открыты 54 участка для голосования
Екатерина БОЛГОВА
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Военная база США в японской префектуре ОкинаваВоенная база США в японской префектуре ОкинаваФото: REUTERS
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В воскресенье, 24 февраля, в южной японской префектуре Окинава началось голосование на референдуме по вопросу о строительстве новой американской военной базы.

Так, в административном центре префектуры - городе Наха, с утра открылись 54 участка для голосования. Один из участков работает в средней школе района Мацуяма недалеко от здания мэрии.

В помещении для голосования расположена урна для бюллетеней. Жители города должны выбрать один из трех вариантов - "против" строительства новой базы, "за" строительство, а также "не за и не против", передает РИА Новости.

Префектура Окинава занимает только 0,6% территории Японии, однако на этой площади находятся 74% американских военных объектов и больше 50% всех американских вооруженных сил в Японии. По информации администрации префектуры, на Окинаве проживают 25,8 тысячи военнослужащих США и 19 тысяч членов их семей и американских гражданских лиц.

Как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года близ Окинавы потерпел крушение американский истребитель F-15. Министерство обороны Японии потребовало от властей США исключения повторения подобных инцидентов в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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