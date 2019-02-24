МИД Колумбии: около 300 человек пострадали в ходе столкновений на границе с Венесуэлой

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-24T13:40:03+03:00

Около 300 человек пострадали в ходе столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии Фото: REUTERS

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Около 300 человек пострадали в ходе столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии, заявил колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо.

"В настоящее время 285 человек пострадали в столкновениях, в основном из-за слезоточивого газа и применения нелетального оружия. 37 человек были госпитализированы", - сказал Трухильо на пресс-конференции в городе Кукута на границе с Венесуэлой.

Он отметил, что среди пострадавших 255 граждан Венесуэлы и 30 колумбийцев, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на границе Колумбии и Венесуэлы произошли столкновения из-за попыток оппозиции доставить в Венесуэлу иностранную гуманитарную помощь.

Журналист Габриэль Бастидас написал, что венесуэльские силовики подожгли три грузовика с гуманитарной помощью из-за границы. В ходе происшествия пострадали десять человек. Власти страны обвинили в провокациях с поджогом грузовиков третьи силы.

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Этот день ждали очень долго и оппозиция и правительство. Утверждали, что 23 февраля станет одним из самых важных дней в истории Венесуэлы… Об этом сторонники Хуана Гуаидо говорили с пафосом, чависты со страхом. Но, как обычно это бывает в Боливарианской Республике, вместо «исторической даты» мы получили очередную порцию карнавала (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU