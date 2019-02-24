Песков назвал тему переговоров Путина с Нетаньяху в Москве

СЕГОДНЯ 17:26 2019-02-24T17:26:40+03:00

Представитель Кремля подтвердил, что встреча президента РФ с израильским премьером состоится 27 февраля

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В воскресенье, 24 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин 27 февраля проведет в Москве встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Да, подтверждаем подготовку такой встречи», - приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Также Песков сообщил, что в ходе предстоящих переговоров будут обсуждаться вопросы сирийского урегулирования. «Безусловно», - сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая ранее в воскресенье на еженедельном заседании правительства своей страны, заявил, что 27 февраля в Москве собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным действия Ирана в Сирии.

Стоит отметить, что ранее на этой неделе премьер-министр Израиля на несколько дней перенес визит в Россию по внутриполитическим причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU