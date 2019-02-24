В Бангладеш задержали попытавшегося угнать самолет мужчину

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-24T17:47:03+03:00

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В воскресенье вечером, 24 февраля, в аэропорту бангладешского города Читтагонг задержали мужчину, пытавшегося угнать самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Как стало известно, подозреваемого арестовали во время штурма воздушного судна.

По предварительным данным, никто из заложников не пострадал, сообщает информационный портал Bdnews24. Стоит отметить, что, по сведениям местных СМИ, захватчик удерживал в салоне воздушного судна нескольких членов экипажа, а всем 142 пассажирам удалось покинуть лайнер практически сразу после посадки в аэропорту Читтагонга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693782" frameborder="0"></iframe> Аварийная посадка самолета из-за попытки угона в международном аэропорту Шах-Аманат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что неизвестный захватил Boeing 737 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, который выполнял рейс из Дакки в Дубай с промежуточной посадкой в Читтагонге.

ИСТОЧНИК KP.RU