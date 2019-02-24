Трамп: санкции против КНДР, введенные Россией и Китаем, очень полезны

СЕГОДНЯ 18:27 2019-02-24T18:27:40+03:00

Лидер США подчеркнул, что Северная Корея имеет самый большой экономической потенциал, который может проявится только в условиях отказа от развития ядерного оружия

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Президент США Дональд Трамп положительно оценил санкции против Пхеньяна, которые ввели Россия и Китай в приграничных с КНДР районах. Соответствующее сообщение лидер Соединенных Штатов разместил в своем в Twitter.

Американский лидер отметил, что «санкции, введенные в приграничных районах Китая и России очень полезны». Таким образом он прокомментировал рестрикции Москвы и Пекина, введенные в рамках выполнения резолюций Совбеза ООН по ситуации вокруг Северной Кории.

По словам американского президента, лидер КНДР Ким Чен Ын «возможно понимает лучше, чем кто-либо другой, что без ядерного оружия его страна может быстро стать одной из крупных экономических держав во всем мире». Трамп высказал мнение, что расположение Северной Кореи, ее народ и лидер имеют самый «больший потенциал» для быстрого экономического роста.

В своем Twitter Трамп также рассказал о встрече с Ким Чен Ыном, на которую он вылетит в понедельник, 25 февраля. «Мы оба ожидаем продолжения прогресса, достигнутого на первом саммите в Сингапуре. Денуклеаризация?» - написал он, добавив, что у него «прекрасные отношения» с председателем Госсовета КНДР.

Напомним, 24 февраля Ким Чен Ын выехал в Ханой на второй саммит с президентом США Дональдом Трампом. Первый в истории саммит США-КНДР состоялся в июне прошлого года. В ходе переговоров лидер КНДР заявил о готовности к полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на предоставление гарантий безопасности со стороны американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU