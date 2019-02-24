Помпео заявил, что США рассматривают все возможные действия в отношении Венесуэлы

СЕГОДНЯ 20:13 2019-02-24T20:13:40+03:00

По словам госсекретаря, Вашингтон намерен «сделать то, что нужно», чтобы в республике «восторжествовала демократия» [видео]

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 24 февраля, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все возможные действия в отношении Венесуэлы. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены «сделать то, что нужно», чтобы в республике «восторжествовала демократия».

«Каждая опция рассматривается. Мы собираемся сделать то, что нужно, чтобы голос венесуэльского народа был услышан, демократия восторжествовала и у народа Венесуэлы было светлое будущее», - сказал глава Госдепа в эфире телеканала Fox News.

Также Помпео назвал законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро «худшим вариантом тирана», выразив при этом надежду на то, что венесуэльский народ «осознает это».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства в стране. Причем его самопровозглашение практически сразу поддержали США. А вскоре после этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут использовать военную силу для отстранения Николаса Мадуро от власти.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU