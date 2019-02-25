Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая

СЕГОДНЯ 02:45 2019-02-25T03:01:04+03:00

Президент США заявил, что надеется заключить торговое соглашение на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином

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Президент США Дональд Трамп объявил, что в Вашингтоне прошли «очень продуктивные» американо-китайские торговые переговоры, поэтому он решил пока не вводить повышенные таможенные пошлины на товары из Поднебесной.

«В результате этих очень продуктивных переговоров я отложу повышение американских пошлин, запланированное на 1 марта», - написал американский лидер в своем Twitter.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго и рассчитывает во время этой встречи заключить «очень хорошую, выходную для США и Китая» торговую сделку.

По его словам, на переговорах с гостями из Пекина представители Штатов «добились существенного прогресса», в том числе по таким важным вопросам, как «защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта и многое другое».

Как писал сайт kp.ru, ранее Соединенные Штаты перенесли повышение ввозных пошлин на китайские товары с 1 января на 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU