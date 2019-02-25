Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп объявил, что в Вашингтоне прошли «очень продуктивные» американо-китайские торговые переговоры, поэтому он решил пока не вводить повышенные таможенные пошлины на товары из Поднебесной.
«В результате этих очень продуктивных переговоров я отложу повышение американских пошлин, запланированное на 1 марта», - написал американский лидер в своем Twitter.
Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго и рассчитывает во время этой встречи заключить «очень хорошую, выходную для США и Китая» торговую сделку.
По его словам, на переговорах с гостями из Пекина представители Штатов «добились существенного прогресса», в том числе по таким важным вопросам, как «защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта и многое другое».
Как писал сайт kp.ru, ранее Соединенные Штаты перенесли повышение ввозных пошлин на китайские товары с 1 января на 2 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU