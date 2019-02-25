2019-02-25T07:57:34+03:00
Звезды

Премия Оскар 2019 за лучшую мужскую роль досталась Рами Малеку

Именно он сыграл Фреддм Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", за что и получил премию Оскар 2019 за лучшую мужскую роль
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рами Малек сыграл главную роль в фильме "Богемская рапсодия"Рами Малек сыграл главную роль в фильме "Богемская рапсодия"Фото: REUTERS
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Премии Оскар 2019 за лучшую мужскую роль удостоился американский актер египетского происхождения Рами Малек, который предстал пред зрителями в образе легендарного музыканта Фредди Меркьюри в биографическом фильме "Богемская рапсодия”.

"Спасибо Фредди Меркьюри, что подарил мне радость всей жизни” - цитирует AP артиста, выступившего с речью на 91-ой церемонии вручения наград.

Рами Малек целует Люси Бойнтон Фото: REUTERS

Рами Малек целует Люси БойнтонФото: REUTERS

Стоит отметить, что за Оскар в номинации "Лучшая мужская роль" боролись также Кристиан Бэйл, сыгравший в фильме "Власть", Брэдли Купер из мелодрамы "Звезда родилась", Уиллем Дефо с главной ролью в картине "Ван Гог. На пороге вечности" и Вигго Мортенсен - "Зеленая книга".

Примечательно, что, как писал сайт kp.ru, изначально многие пророчили роль вокалиста рок-группы Queen знаменитому комику Саше Барон Коэну, однако сами члены музыкального объединения выступили такого расклада. Вероятной причиной подобного решения стало опасение, что харизматичный артист перетянет все внимание на себя.

Богемская рапсодия Официальный трейлер 2 HD.Богемская рапсодия Официальный трейлер 2 HD

ИСТОЧНИК KP.RU

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