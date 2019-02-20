2019-02-20T06:38:22+03:00
Политика

Опубликованы кадры прохода американского эсминца Donald Cook в Черное море

На снимках видно, как корабль ВМС США проходит через пролив Босфор [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский эсминец Donald Cook проходит мимо СтамбулаАмериканский эсминец Donald Cook проходит мимо СтамбулаФото: REUTERS
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В социальных сетях и СМИ появились фотографии американского ракетного эсминца Donald Cook на пути к Черному морю. В частности, снимки опубликовало агентство Reuters.

На кадрах видно, как ВМС США проходит через пролив Босфор и попадает в Черное море.

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook на пути к Черному морю 19 февраля Фото: REUTERS

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook на пути к Черному морю 19 февраляФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Donald Cook зашел в акваторию Черного моря во вторник, 19 февраля. Это его второй «визит» с начала года: «Дональд Кук» побывал здесь в январе.

В ВМС США традиционно объяснили нынешнее пребывание своего корабля в Черном море совместной с союзниками операцией «по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности».

Американский военный корабль проходит через пролив Босфор Фото: REUTERS

Американский военный корабль проходит через пролив БосфорФото: REUTERS

Между тем, за иностранным эсминцем пристально наблюдают корабли Черноморского флота. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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