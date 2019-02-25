В подконтрольной ДНР Макеевке прогремел мощный взрыв
В расположенном на территории Донбасса городе Макеевка прогремел взрыв. Местные власти уже возложили ответственность за случившееся на украинских диверсантов.
По словам начальника пресс-службы Управления милиции Донецкой народной республики Даниила Безсонова, подрыв самодельного устройства был осуществлен утром около 9 часов по местному времени. Известно, что повреждения получил один автомобиль. Данные о пострадавших уточняются.
"Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики", - цитирует ДАН Безсонова.
Глава пресс-службы подчеркнул, что в распоряжение правоохранителей уже поступило описание подозреваемых в причастности к преступлению. В настоящий момент их ищет полиция.
Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе еще три взрыва прогремели также в центре Донецка, где находятся административные здания и резиденция главы ДНР. Тогда обошлось без пострадавших и погибших.
Видео с места взрыва в Донецке 18 февраля 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU