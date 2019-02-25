2019-02-25T12:17:34+03:00
Происшествия

В подконтрольной ДНР Макеевке прогремел мощный взрыв

В результате ЧП был поврежден автомобиль, данные о пострадавших уточняются
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Взрыв прогремел в Макеевке в Донбассе. Михаил Соколов ТАССВзрыв прогремел в Макеевке в Донбассе. Михаил Соколов ТАСС
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В расположенном на территории Донбасса городе Макеевка прогремел взрыв. Местные власти уже возложили ответственность за случившееся на украинских диверсантов.

По словам начальника пресс-службы Управления милиции Донецкой народной республики Даниила Безсонова, подрыв самодельного устройства был осуществлен утром около 9 часов по местному времени. Известно, что повреждения получил один автомобиль. Данные о пострадавших уточняются.

"Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики", - цитирует ДАН Безсонова.

Глава пресс-службы подчеркнул, что в распоряжение правоохранителей уже поступило описание подозреваемых в причастности к преступлению. В настоящий момент их ищет полиция.

Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе еще три взрыва прогремели также в центре Донецка, где находятся административные здания и резиденция главы ДНР. Тогда обошлось без пострадавших и погибших.

Видео с места взрыва в Донецке 18 февраля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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