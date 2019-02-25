2019-02-25T15:28:02+03:00
В мире

ЕС выступил против лобового военного вмешательства в дела Венесуэлы

Евросоюз выразил надежду увидеть решение кризиса, которое будет мирным и демократическим
Елена Гильманова
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Евросоюз выступил против лобового военного вмешательства в ВенесуэлуЕвросоюз выступил против лобового военного вмешательства в ВенесуэлуФото: REUTERS
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Евросоюз выступает против любого военного вмешательства в Венесуэле и 28 февраля планирует проведение новой министерской встречи контактной группы по ситуации в Боливарианской республики. Таким образом на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич прокомментировала последние события в связи с политическим кризисом в Каракасе.

«Позиция ЕС очень ясна - необходимо избежать любого военного вмешательства», - заявила она,

Косьянчич подчеркнула, что Брюссель хочет «видеть решение кризиса, которое будет мирным и демократическим». «Мы работаем над этим в рамках контактной группы, техническая миссия которой на прошлой неделе отправилась в Венесуэлу, чтобы обсудить все темы со всеми участниками», - сообщила она.

Представитель внешнеполитической службы добавила, что ЕС обсудит вскоре проведение новой министерской встречи контактной группы по ситуации в Каракасе. «На этой неделе, 28 февраля, у нас будет встреча с участием высокопоставленных представителей ЕС в Брюсселе, чтобы подготовить следующую встречу контактной группы на министерском уровне. Даты пока нет, нам надо согласовать дату», - сказала она.

Ранее kp.ru сообщал, в воскресенье, 24 февраля, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все возможные действия в отношении Каракаса. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены «сделать то, что нужно», чтобы в республике «восторжествовала демократия».

Напомним, что 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства в стране.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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